Неправильно поняли: премьер Северной Македонии не хочет в отставку из-за скандала с пранкерами

Премьер-министр Северной Македонии признал, что он на самом деле разговаривал с российскими пранкерами. На специальной пресс-конференции Зоран Заев попытался оправдаться. Вышло не очень убедительно. Он заявил, что некоторые его слова поняли неправильно, в некоторых моментах он сам был не очень внимателен, поэтому сказал не то, что на самом деле думает.

И даже сослался на некие следы технического вмешательства, которые также могли, по его словам, исказить смысл, сообщает телеканал "Россия 24". А еще объявил, что в отставку уходить из-за этого не собирается. Дескать, всех разыгрывали никто же не ушел.

"Я всю ночь прослушивал опубликованные записи разговоров и не нашел в них признаков выдачи гостайны или угроз национальной безопасности. На этом этапе никто из моих сотрудников не понесет ответственности. Но в случае претензий третьих сторон я готов принести извинения", — заявил премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев.

Македонский премьер сожалеет о своих словах про зависимость политики и церкви Сербии от России. Он добавил, что никого не хотел этим обидеть.

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) 8 июля обнародовали записи, в которых они от лица экс-президента Украины Петра Порошенко и генсека НАТО Йенса Столтенберга общались с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым. Они обсуждали НАТО и ситуацию в Косово и Метохии, а также Зоран Заев даже согласился дать "взятку" патриарху Варфоломею за решение вопроса автокефалии Македонской православной церкви.

При этом Вован и Лексус в одном из трех разговорах с премьером Северной Македонии от лица Петра Порошенко рассказали, что украинские ученые доказали родство самого Порошенко с Александром Македонским.

На это македонский премьер ответил, что "история может нас объединить", а также, что он читал об этом. После этого, возможно, уже пранкеры задумались над тем, кто кого разыгрывает на этот раз.

Телефонные переговоры между Заевым и российскими пранкерами — крупный политический скандал и нарушение дипломатических правил, считает экс-глава МИД Македонии, а ныне депутат парламента от оппозиции Антонио Милошоски. По его мнению, этот скандал может привести к отставке премьера и его кабинета министров.

Зоран Заев после разоблачения пранкерами решил свести все в шутку. Он даже пообещал раздать пранкерам телефоны своих коллег.