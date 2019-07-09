Премьер Грузии приветствует отношение Путина к возможным санкциям

Глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе в положительном ключе высказался об отказе президента России Владимира Путина от введения санкций по отношению к Грузии.

По мнению Бахтадзе, в отношениях между народами не должны существовать никакие барьеры, потому решение главы российского государства — хорошее и приветствуется. Также грузинский премьер отметил, что в отношениях между народами за последние годы был достигнут серьезный прогресс.

Бахтадзе прокомментировал ситуацию, связанную с грузинским журналистом, ведущим телеканала "Рустави 2" Георгием Габуния, который оскорбительно высказался в адрес главы российского государства. По словам премьера, то, что произошло, "это полностью неприемлемо для любого здравомыслящего человека" и тем более для грузинского народа, который особо гордится своей культурой и ценностями.

Бахтадзе отметил, что перед Грузией стоят "очень болезненные вызовы", преодолеть которые можно путем консолидации. Также, по его словам, он абсолютно не принимает любые попытки создать поляризацию в грузинском обществе. Премьер подчеркнул, что правительство никому не позволит превратить Грузию в "заложника агрессивной повестки дня", что касается внутренней и внешней политики.

Ранее во вторник, 9 июля, Владимир Путин отрицательно высказался в адрес санкций, которые могут быть введены в адрес Грузии.