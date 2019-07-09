Тема:
Провокации в Керченском проливе 1 час назад
20 томов: ФСБ завершило расследование дела 24 задержанных украинских моряков
Расследование дела задержанных в Керченском проливе украинских моряков завершено. Всем 24 гражданам Украины предъявлено обвинение в окончательной редакции по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России ("Незаконное пересечение границы России в составе организованной группы").
Дело насчитывает 20 томов, отметил адвокат Николай Полозов. При этом, по его оценке, знакомство адвокатов и обвиняемых займет минимум три месяца. Ожидается, что суд рассмотрит ходатайство о продлении сроков ареста украинским морякам, сообщает РИА Новости.
Два малых бронированных артиллерийских катера ВМС Украины "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу" нарушили российскую госграницу в Черном море 25 ноября 2018 года. Катера и судно опасно маневрировали и не реагировали на законные требования российских пограничников. Российский пограничный катер при задержании открыл огонь. Осколками обшивки были легко ранены трое нарушителей. Находящиеся на украинских катерах и судне обнаружены оружие и боеприпасы, 22 моряка и два офицера Службы безопасности Украины были задержаны.
Евросоюз и США использовали провокацию с прорывом украинских кораблей под Крымский мост для введения новых санкций к России.
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