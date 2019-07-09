Пловец Кирилл Пригода – чемпион Универсиады
В итальянском Неаполе продолжается летняя Универсиада. Российский пловец Кирилл Пригода одержал победу на дистанции 50 метров брассом.
Кирилл победил с результатом 26,99 секунды. На втором месте южноафриканец Майкл Джеймс Хоули, третьим стал американец Йан Финнерти. Ранее Кирилл Пригода победил на дистанции 200 метров брассом и стал третьим на стометровке.
Егор Куимов занял второе на дистанции 100 метров баттерфляем. Он уступил одну сотую секунды японцу Синносуке Исикаве. Бронза досталась американцу Коулмену Стюарту.
Ирина Приходько стала второй на дистанции 800 метров вольным стилем. Григорий Тарасевич завоевал серебро на дистанции 200 метров в плавании на спине. Мария Бакланова завоевала бронзовую награду на дистанции 200 м вольным стилем.
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