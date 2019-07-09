46 человек госпитализированы после отравления угарным газом в отеле в Канаде

В канадском городе Виннипег не менее 46 человек госпитализировали после отравления угарным газом в отеле Super 8 Motel West. Такие данные сообщает телеканал CBC, ссылаясь на местные власти.

Врачи оценивают состояние 15 пострадавших как критическое. Всего в момент ЧП в отеле находились 52 человека.

На место инцидента выехали 10 машин скорой помощи, пожарные и служба быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации, передает ТАСС.

По словам представителя пожарной службы Виннипега Алекса Форреста, концентрация оксида углерода в воздухе внутри отеля в десятки раз превышала опасный уровень.

Изначально СМИ сообщили, что в отеле произошла утечка бытового газа. Но позднее компания Manitoba Hydro, предоставляющая услуги по газоснабжению, заявила на своей странице в Twitter, что утечки не было. Как поясняется, это было отравление угарным газом. Угарный газ производится в результате неполного сгорания отработанного газа в газовых плитах либо неполной вентиляции газовых плит, печей, отопительных котлов, барбекю, в которых используется пропан, сушилок для белья и газовых водонагревателей.

Также отмечается, что в настоящее время подача газа в отель прекращена, начат процесс вентилирования помещений.