С 2020 года в России вырастут акцизы на вино

C 2020 года акцизы на вино в России могут вырасти. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму правительством. Увеличение акцизов на 2020 год и установление налоговых ставок на подакцизные товары на 2022 год обеспечит поступление в бюджет дополнительных 22 миллиардов рублей в год. Для тихих вин ставки вырастут с 18 до 31 рубля за литр, для игристых – с 36 рублей до 40 рублей. Ставки акцизов на отечественные и импортные вина уравняются.

Увеличение акцизов коснется виноматериалов и винограда, который используется для производства вина, включая игристое вино и спиртные напитки, производимые по технологии полного цикла, уточняет РИА Новости.

В 2020 году ставка акциза для виноматериалов составит 31 рубль за литр, в 2021 году она поднимется до 32 рублей, а в 2022 0 до 33 рублей. Для винограда акциз составит соответственно 30, 31 и 32 рубля за тонну. При использовании надлежащего подакцизного сырья производители будут получать право на налоговые вычеты.

Ставки акцизов на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию и алкогольные напитки крепостью выше 10 процентов составят 544 рубля за литр в 2020 году, 566 рублей в 2021, 589 рублей в 2022 году. Акцизные ставки на денатурированный спирт составят соответственно 111 рублей, 115 рублей и 120 рублей.

Акцизные ставки на винные газированные напитки будут равны соответствующим ставкам на игристые вина: 2020 год – 40 рублей за литр, 2021 год – 41 рубль, 2022 год – 43 рубля. Негазированные винные напитки и другие вина, включая фруктовые, будут облагаться акцизом 31 рубль в 2020 году, 32 рубля в 2021 году, 33 рубля в 2022 году.