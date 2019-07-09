В Ростове-на-Дону неизвестные расстреляли мужчину

Правоохранители Ростова-на-Дону проводят проверку по факту нападения группы неизвестных на мужчину с применением огнестрельного оружия. ЧП произошло в западном микрорайоне города. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области.

Как уточняется, в результате конфликта с неизвестными пострадал мужчина – в него несколько раз выстрелили. В настоящее время пострадавший находится в больнице, передает агентство "Интерфакс".