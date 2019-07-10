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10 июля 201901:09

В Таллине задержан глава правозащитной организации "Русская школа Эстонии"

В Таллине задержан глава правозащитной организации "Русская школа Эстонии"

В Таллине задержали главу общественной правозащитной организации "Русская школа Эстонии" Мстислава Русакова. Об этом сообщила представитель объединения  Алиса Блинцова. Русаков написал ей, что к нему домой пришла полиция, и после этого перестал выходить на связь, передает телеканал "Россия 24".

Блинцова также рассказала, что во время обыска у Русакова были изъяты все электронные носители и средства связи, а также некоторые бумажные документы. После этого полиция провела обыск и в офисе организации.

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