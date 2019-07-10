Посольство РФ в Эстонии: попытка восстановить памятник эсэсовцам - кощунство и провокация

Провокацией и кощунством назвали в российском посольстве в Эстонии планы восстановить памятник солдатам дивизии СС.

Инициативу поддержал спикер парламента Эстонии, напоминает телеканал "Россия 24".

Первоначально монумент установили в августе 2004 года на кладбище. Однако уже через месяц памятник нацистам пришлось убирать после реакции международного сообщества.