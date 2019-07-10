Семь детей стали жертвами подрыва мины в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии

На юго-востоке Сирии в провинции Дейр-эз-Зор семь детей погибли после подрыва мины, заложенной террористами. Такие данные сообщило государственное информационное агентство SANA.

Как уточняется, мина, заложенная боевиками "Исламского государства"(ИГИЛ, запрещена в России), взорвалась в деревне Даблан на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Подобные инциденты в Сирии не являются редкими. Покидая населенные пункты, террористы закладывали взрывные устройства, часто в жилых домах, напоминает РИА Новости. За последние месяцы в результате взрывов погибли десятки мирных жителей.