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10 июля 201903:01

Саакашвили устроил драку с оппонентами и сломал руку пожилой женщине

EPA

Михаил Саакашвили устроил потасовку возле здания суда в Одессе и сломал руку пенсионерке.

Инцидент произошел во время пикета, устроенного экс-губернатором Одессы. В суде в этот момент зачитывался приговор по делу о незаконной покупке мэром города Геннадием Трухановым завода "Краян".

Саакашвили устроил драку с оппонентами и охраной мэра. Во время потасовки он толкнул пожилую женщину, она упала и сломала руку. Пострадавшая была госпитализирована, передает РИА Новости.

Ряд украинских СМИ, осветивших инцидент, не связывают травму пенсионерки с действиями Саакашвили.

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