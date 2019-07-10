Ради Brexit Джонсон готов приостановить работу парламента

Лидер борьбы за пост британского премьера Борис Джонсон готов приостановить работу парламента, если потребуется — и все для выхода Королевства из ЕС до 31 октября. Об этом он заявил на дебатах со своим оппонентом — нынешним главой британского МИДа Джереми Хантом.

Звучал и острый вопрос: готов ли Джонсон покинуть премьерский пост, если Brexit не успеют провести в срок? Джонсон отвечать отказался. Однако он обвинил соперника, Ханта, в том, что тот в принципе не готов взять на себя ответственность за соблюдение дедлайнов.

Хант в свою очередь ответил, что желает осуществить Brexit до 31 октября. Но со странным обоснованием: это будет лучшим подарком на его день рождения, который Хант отмечает первого ноября.

А еще глава британского МИДа прояснил свою позицию по недавнему скандалу, который разгорелся между послом в США и президентом Трампом, передает телеканал "Россия 24". По словам Ханта, хотя Вашингтон и не желает иметь дела с Кимом Дарроком, тот все равно сохранит пост в случае победы Ханта, потому что это право Королевства.