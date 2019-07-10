Число госпитализированных в зоне наводнения в Иркутской области возросло

В больницах Иркутской области находятся почти 500 пострадавших от наводнений. Таким образом, число госпитализированных возросло.

Всего с начала удара стихии за медицинской помощью обратились 3,5 тысячи человек. Погибли 24 человека, девять — пропали без вести.

Ситуация в регионе постепенно нормализуется. Вода остается в 200 домах, все они — в городе Тулуне. Он больше всего пострадал от паводка. Там без света сидят десятки людей.

Свыше 9 тысяч жителей получили единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей, передает телеканал "Россия 24".