Экс-сотрудницу Госдепа США приговорили к 40 месяцам тюрьмы за связи с разведкой Китая

Государственный департамент США теряет доверие к собственным сотрудникам. Суд округа Колумбия приговорил к 40 месяцам тюрьмы Кэндис-Мари Клейборн, которая ранее работала в ведомстве.

Американские власти обвиняют Клейборн в том, что она якобы передавала секретные документы китайской разведке в обмен на деньги и подарки.

63-летняя женщина была арестована в марте 2017 года, напоминает телеканал "Россия 24". Этой весной она признала себя виновной в связях с представителями спецслужб КНР.