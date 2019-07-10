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10 июля 201907:12

Антонов призвал США поддержать Россию в борьбе с нацизмом

США должны поддержать Россию в борьбе с прославлением нацизма. Об этом в журнале The National Interest написал российский посол Анатолий Антонов.

Он напомнил, что Москва ежегодно представляет в ООН резолюции по данной теме. И лишь две страны голосуют против них: это Соединенные Штаты Америки и Украина.

Антонов добавил, что "общая история должна играть объединяющую роль". И очень обидно, что неонацистские организации пользуются первой поправкой к конституции США и свободно устанавливают памятники так называемым героям этнических чисток и нацистам, причастным к Холокосту.

Дипломат отметил, что важно остановить снос памятников на Украине, в Польше и странах Прибалтики, передает телеканал "Россия 24". Политика толерантности в данном случае недопустима.

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