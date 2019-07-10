В кабинете первого вице-премьера Якутии идут обыски

В кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова проводятся обыски, сообщили в пресс-службе ФСБ. Также обыски идут в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, курируемом Колодезниковым и находящемся в том же здании. Идет выемка документов.

РИА Новости сообщает, что обыски связаны с деятельностью управления региональных автодорог. В мае там уже проходили обыски по уголовному делу о получении взятки. Экс-замначальника одного из отделов управления с 2013 по 2016 годы потребовал от индивидуального предпринимателя взятку в три миллиона рублей – по миллиону в год. Чиновник требовал мзду за содержание дороги Югоренок — Солнечный в Усть-Майском районе. Он был взят под стражу.

4 апреля обыски проходили в якутском Минздраве.