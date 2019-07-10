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10 июля 201907:39

Байден заработал более 15,5 млн долларов после ухода с поста вице-президента США

фото EPA

После ухода с поста вице-президента США Джозеф Байден заработал больше 15,5 миллиона долларов. По данным The Wall Street Journal, такую сумму всего за два года он получил благодаря продаже книг, публичным выступлениям и преподаванию в университете Пенсильвании. Издание подчеркивает, что это более чем втрое превышает доход семьи Байдена с 2004 по 2016 годы.

Финансовая отчетность Байдена сейчас вызывает особый интерес у американских СМИ, так как он претендует на роль кандидата в президенты США от Демократической партии. Выборы пройдут 3 ноября 2020 года, напоминает телеканал "Россия 24".

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