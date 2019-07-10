63 тысячи человек пострадали от наводнений в Индии

В Индии 63 тысячи человек пострадали от наводнения. Самый мощный удар стихии пришелся на северо-восточный штат Ассам. Там ливни идут с прошлой недели.

Затоплены сотни городов и поселков. Местные власти срочно открывают лагеря временного размещения для тех, кто остался без крова.

Десятки человек пропали без вести, передает телеканал "Россия 24". Проводить спасательную операцию крайне трудно: дороги размыты, мосты повреждены. По прогнозам, до конца этой недели дожди не прекратятся.