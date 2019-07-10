Новости Общество

Все видео этой рубрики
10 июля 201909:16

В Екатеринбурге Путин заехал в гости к многодетной семье Сыропятовых

В Екатеринбурге Путин заехал в гости к многодетной семье Сыропятовых

Многодетная семья Сыропятовых из Екатеринбурга приняла очень редкого гостя — к ним заехал президент России. Лично с Владимиром Путиным пара познакомилась еще в мае, когда ее награждали орденом "Родительская слава". Главе государства они тогда рассказали о планах переехать в новый дом. Президент обещал навестить новоселов, как только приедет на Урал. Свое обещание он сдержал.

В семье Сыропятовых девять детей. Старшей Кристине — пятнадцать лет. А младший тезка президента — Владимир — в канун визита только сделал первые шаги.

Владимир Путин поговорил с семьей во время чаепития, поинтересовался, как они обустроились на новом месте, гладко ли прошел переезд в новый дом, а после, уже на улице, пообщался с местными жителями.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Сыропятовы — это именно та семья, с которой Путин сидел за одним столом на приеме после церемонии вручения наград.

Раньше семья Сыропятовых проживала в Красноуфимске, а сейчас переехала в Верхнюю Пышму. С новым домом им помог губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Сейчас

09:37

В Катаре столкнулись два военных самолета

09:07

Пожар на металлургическом комбинате в Липецке полностью потушен

04:31

В Липецке горит металлургический комбинат

03:54

Суд Москвы арестовал 122 миллиона евро на счетах Абызова

03:01

Саакашвили сломал руку пожилой женщине

01:44

В Сирии на мине подорвались 7 детей

22:12

На "Тверской" женщина упала под поезд метро и выжила

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Самая быстрая кругосветка в истории: международный экипаж облетит Землю за 2 суток

Самая быстрая кругосветка в истории: международный экипаж облетит Землю за 2 суток

1 час назад
Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке

Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке

2 часа назад
В кабинете первого вице-премьера Якутии идут обыски

В кабинете первого вице-премьера Якутии идут обыски

3 часа назад
Глава МИД Украины назвал три условия противодействия России

Глава МИД Украины назвал три условия противодействия России

4 часа назад
Евгений Примаков: так что же мы все-таки ждем от Грузии

Евгений Примаков: так что же мы все-таки ждем от Грузии

9 часов назад
Умер актер из фильмов "Люди в черном", "Робокоп" и "Без чувств"

Умер актер из фильмов "Люди в черном", "Робокоп" и "Без чувств"

56 минут назад
Суд Москвы арестовал почти 122 миллиона евро на банковских счетах экс-министра Абызова

Суд Москвы арестовал почти 122 миллиона евро на банковских счетах экс-министра Абызова

5 часов назад
Тест на благонадежность не пройден: почему Киев ополчился на телеканал NewsOne?

Тест на благонадежность не пройден: почему Киев ополчился на телеканал NewsOne?

7 часов назад
Число госпитализированных в зоне наводнения в Иркутской области возросло

Число госпитализированных в зоне наводнения в Иркутской области возросло

2 часа назад
Ради Brexit Джонсон готов приостановить работу парламента

Ради Brexit Джонсон готов приостановить работу парламента

3 часа назад
Разведчики-нелегалы, которых обменяли на Скрипаля, дали эксклюзивное интервью

Разведчики-нелегалы, которых обменяли на Скрипаля, дали эксклюзивное интервью

15 часов назад
Путин рассказал Стоуну о неисполненных обязательствах Обамы по Украине

Путин рассказал Стоуну о неисполненных обязательствах Обамы по Украине

7 часов назад
Российские спортсмены завоевали семь наград в шестой день Универсиады

Российские спортсмены завоевали семь наград в шестой день Универсиады

1 час назад
Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

08.07.2019 08:55
Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

03.07.2019 11:26
Антонов призвал США поддержать Россию в борьбе с нацизмом

Антонов призвал США поддержать Россию в борьбе с нацизмом

2 часа назад
Тегеран назвал условия нормализации отношений с США

Тегеран назвал условия нормализации отношений с США

3 часа назад
Топ-5 популярных городов России для путешествий всей семьей

Топ-5 популярных городов России для путешествий всей семьей

3 часа назад
Экс-сотрудницу Госдепа США приговорили к 40 месяцам тюрьмы за связи с разведкой Китая

Экс-сотрудницу Госдепа США приговорили к 40 месяцам тюрьмы за связи с разведкой Китая

4 часа назад
Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в битве под Прохоровкой

Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в битве под Прохоровкой

4 часа назад
В Липецке тушат пожар на металлургическом комбинате

В Липецке тушат пожар на металлургическом комбинате

5 часов назад
Представитель Генпрокуратуры РФ рассказал о сотрудничестве с Украиной

Представитель Генпрокуратуры РФ рассказал о сотрудничестве с Украиной

5 часов назад
На самом крупном трубопроводе Перу произошел разлив нефти

На самом крупном трубопроводе Перу произошел разлив нефти

6 часов назад
Оппозиционеры из грузинского "Альянса патриотов" хотят посетить Москву

Оппозиционеры из грузинского "Альянса патриотов" хотят посетить Москву

7 часов назад
Семь детей стали жертвами подрыва мины в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии

Семь детей стали жертвами подрыва мины в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии

8 часов назад
Посольство РФ в Эстонии: попытка восстановить памятник эсэсовцам - кощунство и провокация

Посольство РФ в Эстонии: попытка восстановить памятник эсэсовцам - кощунство и провокация

8 часов назад
В Таллине задержан глава правозащитной организации "Русская школа Эстонии"

В Таллине задержан глава правозащитной организации "Русская школа Эстонии"

8 часов назад
Международный комитет защиты журналистов заступился за Sputnik и RT

Международный комитет защиты журналистов заступился за Sputnik и RT

9 часов назад
На пути к Евро-Тихоокеанскому партнёрству

На пути к Евро-Тихоокеанскому партнёрству

9 часов назад
Медведчук: рядовые жители Украины заинтересованы в диалоге с Россией

Медведчук: рядовые жители Украины заинтересованы в диалоге с Россией

9 часов назад
С 2020 года в России вырастут акцизы на вино

С 2020 года в России вырастут акцизы на вино

10 часов назад
Культурный идиотизм: в Калининграде решили пропагандировать чтение, устроив костер из книг

Культурный идиотизм: в Калининграде решили пропагандировать чтение, устроив костер из книг

10 часов назад
На "Тверской" женщина упала под поезд метро и выжила

На "Тверской" женщина упала под поезд метро и выжила

11 часов назад
В Ульяновске загорелось здание правительства

В Ульяновске загорелось здание правительства

11 часов назад
20 томов: ФСБ завершило расследование дела 24 задержанных украинских моряков

20 томов: ФСБ завершило расследование дела 24 задержанных украинских моряков

11 часов назад
Неправильно поняли: премьер Северной Македонии не хочет в отставку из-за скандала с пранкерами

Неправильно поняли: премьер Северной Македонии не хочет в отставку из-за скандала с пранкерами

12 часов назад
Петербург поплыл: мощнейший ливень превратил улицы города в реки

Петербург поплыл: мощнейший ливень превратил улицы города в реки

12 часов назад
Радиоактивный фон у затонувшего "Комсомольца" превышает допустимые нормы

Радиоактивный фон у затонувшего "Комсомольца" превышает допустимые нормы

13 часов назад
ЦОДД выложил адреса всех видеокамер в Москве

ЦОДД выложил адреса всех видеокамер в Москве

14 часов назад
Самый мощный в мире SUV. Тест Jeep Grand Cherokee Trackhawk (+видео)

Самый мощный в мире SUV. Тест Jeep Grand Cherokee Trackhawk (+видео)

19 часов назад
Садко-Next: наследник легендарного вездехода ГАЗ-66 встает на конвейер

Садко-Next: наследник легендарного вездехода ГАЗ-66 встает на конвейер

19 часов назад
Автомобили ценой от 1 до 2 миллионов рублей: топ-5 по выбору россиян

Автомобили ценой от 1 до 2 миллионов рублей: топ-5 по выбору россиян

20 часов назад
Почему новая "Мулан" никому не нужна

Почему новая "Мулан" никому не нужна

20 часов назад
Без серых схем: покупателей строящихся апартаментов защитят эскроу

Без серых схем: покупателей строящихся апартаментов защитят эскроу

23 часа назад