В Екатеринбурге Путин заехал в гости к многодетной семье Сыропятовых

Многодетная семья Сыропятовых из Екатеринбурга приняла очень редкого гостя — к ним заехал президент России. Лично с Владимиром Путиным пара познакомилась еще в мае, когда ее награждали орденом "Родительская слава". Главе государства они тогда рассказали о планах переехать в новый дом. Президент обещал навестить новоселов, как только приедет на Урал. Свое обещание он сдержал.

В семье Сыропятовых девять детей. Старшей Кристине — пятнадцать лет. А младший тезка президента — Владимир — в канун визита только сделал первые шаги.

Владимир Путин поговорил с семьей во время чаепития, поинтересовался, как они обустроились на новом месте, гладко ли прошел переезд в новый дом, а после, уже на улице, пообщался с местными жителями.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Сыропятовы — это именно та семья, с которой Путин сидел за одним столом на приеме после церемонии вручения наград.

Раньше семья Сыропятовых проживала в Красноуфимске, а сейчас переехала в Верхнюю Пышму. С новым домом им помог губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.