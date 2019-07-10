Хаби Алонсо возглавил вторую команду "Реал Сосьедада"

Чемпион мира и Европы, бывший полузащитник "Ливерпуля", мадридского "Реала" и "Баварии", испанец Хаби Алонсо назначен главным тренером второй команды "Реал Сосьедада".

Контракт с 37-летним специалистом, который в июне получил тренерскую лицензию, рассчитан на два ближайших сезона.

Напомним, Алонсо – воспитанник "Реал Сосьедада", он защищал цвета клуба из Сан-Себастьяна с 1998 по 2004 год. Затем выступал за "Эйбар", английский "Ливерпуль", мадридский "Реал" и немецкую "Баварию".