Разрушающийся на высоте 10 километров двигатель самолета попал на видео

В США самолет McDonnell Douglas MD-80, выполняющий рейс из Атланты в Балтимор, досрочно приземлился в Роли (Северная Каролина) из-за поломавшегося двигателя.

На высоте около 10 километров, как рассказали очевидцы, раздался горохот и из левого двигателя пошел дым. Один из пассажиров снял на видео раскаленную турбину и ее болтающийся носовой колпак.

Video I took from my seat on my flight from Atlanta to Baltimore yesterday! Thanks @Delta for the silly smooth emergency landing! #perfect #execution To use this video in a commercial player or in broadcasts, please email licensing@storyful.com pic.twitter.com/TUFzREl0Lc