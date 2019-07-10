Минкомсвязи РФ отобрало 12 регионов для подключения школ к интернету

Нижегородские школы вошли в список первоочередного подключения к интернету. Всего в этом году Минкомсвязи РФ отобрало 12 регионов.

В документах, подготовленных к заседанию комитета Госдумы по образованию и науке отмечается, что к 2024 голу доля образовательных организаций в городах и селах, обеспеченных интернетом,должна составить 100%. Подключение будет проводится в рамках национальных проектов "Образование" и "Цифровая экономика". Об этом сообщает ТАСС.

Минкомсвязи России предложено поэтапное решение поставленной задачи, так как запланирован масштабный объем работ. Первоочередное подключение образовательных организаций к интернету в 2019 году, информирует ГТРК "Нижний Новгород", планируется провести в Республике Адыгея, Республике Алтай, Бурятии, Калмыкии, Архангельской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Пензенской, Псковской, Тверской, Томской областях.