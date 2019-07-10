Пострадавшие от паводка в Иркутской области получают последние выплаты

Пострадавшие от паводка в Иркутской области сегодня получают последние выплаты. Об этом доложил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов. Вместе с тем, он попросил глав пострадавших районов ускорить работу по выплатам.

Как информирует "Вести Иркутск", более 30 тысяч человек получили единовременную помощь в размере 10 тысяч. Семнадцати семьям, где есть погибшие в результате наводнения, выделено по одному миллиону рублей. А также третья часть населения получила по 100 и 50 тысяч — это компенсации при утере имущества, полного или частичного.

Напомним, подтопление началось 25 июня из-за сильных дождей и таяния снега в горах Восточного Саяна. Тогда же в шести районах Иркутской области – Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском – произошло подтопление 98 населенных пунктов, на территории которых расположено более 10,1 тысяч жилых домов, в которых проживают почти 33 тысячи человек.