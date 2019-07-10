Российская премьер-лига представила новый чемпионский кубок и медали
Российская премьер-лига в рамках ребрендинга презентовала новую линейку наград, которая разработана совместно со Студией Артемия Лебедева. Каждая из наград несет в себе и элементы айдентики, и общий подход к построению формы, и, в случае кубков, очень оригинальное цветовое решение.
В основе верхней части кубка, как и в основе классического футбольного мяча, лежит усеченный икосаэдр, так называемое «платоновское тело», правильный многогранник. Как сообщает, пресс-служба РПЛ, в трофее этот многогранник строится из переплетаемых лент. Примеры в архитектуре являются тому доказательством – Геодезические купола, Шуховская башня. В этом заложен глубокий смысл — только по-настоящему сплоченная и сыгранная команда может стать чемпионом.
Новый сезон. Новая история. Новый Кубок чемпионов РПЛ.— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 9 июля 2019 г.
Представляем новый трофей Российской Премьер-лиги: https://t.co/456vdmyF9X#РПЛ #НовыйСезон #НовыйКубок pic.twitter.com/TbetyRi1Z0
Медали похожи на искры украшения, части трофея. Стилистически медали объединили в себе ходы кубка и персональных наград.
Напомним, сезон-2019/20 российской премьер-лиги стартует в пятницу, 12 июля. Матч-открытие – "Арсенал" – "Динамо", начало – в 20:00 по московскому времени.
📅 Расписание первого тура нового сезона #РПЛ – сохраняйте, чтобы не потерять!— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 8 июля 2019 г.
📺 Какие матчи собираетесь посмотреть? #РПЛ pic.twitter.com/cs1vUa6SWT
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