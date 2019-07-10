Российская премьер-лига представила новый чемпионский кубок и медали

Российская премьер-лига в рамках ребрендинга презентовала новую линейку наград, которая разработана совместно со Студией Артемия Лебедева. Каждая из наград несет в себе и элементы айдентики, и общий подход к построению формы, и, в случае кубков, очень оригинальное цветовое решение.

В основе верхней части кубка, как и в основе классического футбольного мяча, лежит усеченный икосаэдр, так называемое «платоновское тело», правильный многогранник. Как сообщает, пресс-служба РПЛ, в трофее этот многогранник строится из переплетаемых лент. Примеры в архитектуре являются тому доказательством – Геодезические купола, Шуховская башня. В этом заложен глубокий смысл — только по-настоящему сплоченная и сыгранная команда может стать чемпионом.

Медали похожи на искры украшения, части трофея. Стилистически медали объединили в себе ходы кубка и персональных наград.

Напомним, сезон-2019/20 российской премьер-лиги стартует в пятницу, 12 июля. Матч-открытие – "Арсенал" – "Динамо", начало – в 20:00 по московскому времени.