Пассажирка такси не дождалась водителя и сама уехала на его машине

В отделение полиции по городу Чите поступило заявление от водителя такси, в котором было заявлено об угоне его машины. Следствием установлено, что неправомерно завладела транспортным средством клиентка, которая находилась в момент кражи в автомобиле.

Предыстория инцидента такова. Таксист забрал пассажирку, а по пути заехал по своим делам в магазин, оставив при этом женщину в машине. Спустя некоторое время, когда он вернулся, автомобиля на месте уже не было, как и самой клиентки. Тогда водитель решил обратиться в полицию, сообщается на сайте Управления МВД России по Забайкальскому краю.

В настоящее время подозреваемая задержана сотрудниками полиции. Ей оказалась 40-летняя жительница микрорайона "Царский". Следствием установлено, что злоумышленница, не дождавшись водителя машины, приняла решение самостоятельно сесть за руль автомобиля. Женщина доехала до места своего жительства, где оставила такси возле подъезда.

По отношению к злоумышленнице возбуждено уголовное дело. За неправомерное завладение автомобилем женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время угонщице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а также надлежащем поведении.