Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
10 июля 201911:25

Пассажирка такси не дождалась водителя и сама уехала на его машине

Global Look Press

В отделение полиции по городу Чите поступило заявление от водителя такси, в котором было заявлено об угоне его машины. Следствием установлено, что неправомерно завладела транспортным средством клиентка, которая находилась в момент кражи в автомобиле.

Предыстория инцидента такова. Таксист забрал пассажирку, а по пути заехал по своим делам в магазин, оставив при этом женщину в машине. Спустя некоторое время, когда он вернулся, автомобиля на месте уже не было, как и самой клиентки. Тогда водитель решил обратиться в полицию, сообщается на сайте Управления МВД России по Забайкальскому краю.

В настоящее время подозреваемая задержана сотрудниками полиции. Ей оказалась 40-летняя жительница микрорайона "Царский". Следствием установлено, что злоумышленница, не дождавшись водителя машины, приняла решение самостоятельно сесть за руль автомобиля. Женщина доехала до места своего жительства, где оставила такси возле подъезда.

По отношению к злоумышленнице возбуждено уголовное дело. За неправомерное завладение автомобилем женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время угонщице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, а также надлежащем поведении.

Сейчас

10:24

СК возбудил дело по факту крупного хищения в Московском метро

09:37

В Катаре столкнулись два военных самолета

09:07

Пожар на металлургическом комбинате в Липецке полностью потушен

04:31

В Липецке горит металлургический комбинат

03:54

Суд Москвы арестовал 122 миллиона евро на счетах Абызова

03:01

Саакашвили сломал руку пожилой женщине

01:44

В Сирии на мине подорвались 7 детей

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Деньги утекли: СК возбудил дело по факту крупного хищения в Московском метро

Деньги утекли: СК возбудил дело по факту крупного хищения в Московском метро

1 час назад
Самая быстрая кругосветка в истории: международный экипаж облетит Землю за 2 суток

Самая быстрая кругосветка в истории: международный экипаж облетит Землю за 2 суток

3 часа назад
Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке

Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке

4 часа назад
Синоптики рассказали, чего ждать от августа

Синоптики рассказали, чего ждать от августа

1 час назад
Сведения о лечении наркоманов перестанут быть тайной

Сведения о лечении наркоманов перестанут быть тайной

54 минуты назад
Топ-10 стран с самыми высокими темпами роста населения с 1950 года

Топ-10 стран с самыми высокими темпами роста населения с 1950 года

1 час назад
Умер актер из фильмов "Люди в черном", "Робокоп" и "Без чувств"

Умер актер из фильмов "Люди в черном", "Робокоп" и "Без чувств"

2 часа назад
Суд Москвы арестовал почти 122 миллиона евро на банковских счетах экс-министра Абызова

Суд Москвы арестовал почти 122 миллиона евро на банковских счетах экс-министра Абызова

7 часов назад
Число госпитализированных в зоне наводнения в Иркутской области возросло

Число госпитализированных в зоне наводнения в Иркутской области возросло

4 часа назад
Ради Brexit Джонсон готов приостановить работу парламента

Ради Brexit Джонсон готов приостановить работу парламента

5 часов назад
Путин рассказал Стоуну о неисполненных обязательствах Обамы по Украине

Путин рассказал Стоуну о неисполненных обязательствах Обамы по Украине

9 часов назад
Российские спортсмены завоевали семь наград в шестой день Универсиады

Российские спортсмены завоевали семь наград в шестой день Универсиады

3 часа назад
Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение

08.07.2019 08:55
Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"

03.07.2019 11:26
Пассажирка такси не дождалась водителя и сама уехала на его машине

Пассажирка такси не дождалась водителя и сама уехала на его машине

20 минут назад
Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену

Из "Истории игрушек 2" вырезали неоднозначную сцену

1 час назад
Названы страны с самым быстрым Интернетом

Названы страны с самым быстрым Интернетом

1 час назад
Эксперты разъяснили порядок межевания дачных участков

Эксперты разъяснили порядок межевания дачных участков

1 час назад
Опубликован секретный список адресов всех камер видеофиксации в Москве

Опубликован секретный список адресов всех камер видеофиксации в Москве

1 час назад
В Катаре столкнулись два военных самолета

В Катаре столкнулись два военных самолета

1 час назад
Вести.net: cуд запретил Дональду Трампу блокировать пользователей в Twitter

Вести.net: cуд запретил Дональду Трампу блокировать пользователей в Twitter

2 часа назад
Разрушающийся на высоте 10 километров двигатель самолета попал на видео

Разрушающийся на высоте 10 километров двигатель самолета попал на видео

2 часа назад
Антонов призвал США поддержать Россию в борьбе с нацизмом

Антонов призвал США поддержать Россию в борьбе с нацизмом

4 часа назад
Тегеран назвал условия нормализации отношений с США

Тегеран назвал условия нормализации отношений с США

5 часов назад
Топ-5 популярных городов России для путешествий всей семьей

Топ-5 популярных городов России для путешествий всей семьей

5 часов назад
Экс-сотрудницу Госдепа США приговорили к 40 месяцам тюрьмы за связи с разведкой Китая

Экс-сотрудницу Госдепа США приговорили к 40 месяцам тюрьмы за связи с разведкой Китая

6 часов назад
Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в битве под Прохоровкой

Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в битве под Прохоровкой

6 часов назад
Глава МИД Украины назвал три условия противодействия России

Глава МИД Украины назвал три условия противодействия России

6 часов назад
В Липецке тушат пожар на металлургическом комбинате

В Липецке тушат пожар на металлургическом комбинате

7 часов назад
Представитель Генпрокуратуры РФ рассказал о сотрудничестве с Украиной

Представитель Генпрокуратуры РФ рассказал о сотрудничестве с Украиной

7 часов назад
На самом крупном трубопроводе Перу произошел разлив нефти

На самом крупном трубопроводе Перу произошел разлив нефти

8 часов назад
Тест на благонадежность не пройден: почему Киев ополчился на телеканал NewsOne?

Тест на благонадежность не пройден: почему Киев ополчился на телеканал NewsOne?

9 часов назад
Оппозиционеры из грузинского "Альянса патриотов" хотят посетить Москву

Оппозиционеры из грузинского "Альянса патриотов" хотят посетить Москву

9 часов назад
Семь детей стали жертвами подрыва мины в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии

Семь детей стали жертвами подрыва мины в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии

10 часов назад
Посольство РФ в Эстонии: попытка восстановить памятник эсэсовцам - кощунство и провокация

Посольство РФ в Эстонии: попытка восстановить памятник эсэсовцам - кощунство и провокация

10 часов назад
В Таллине задержан глава правозащитной организации "Русская школа Эстонии"

В Таллине задержан глава правозащитной организации "Русская школа Эстонии"

10 часов назад
Международный комитет защиты журналистов заступился за Sputnik и RT

Международный комитет защиты журналистов заступился за Sputnik и RT

11 часов назад
На пути к Евро-Тихоокеанскому партнёрству

На пути к Евро-Тихоокеанскому партнёрству

11 часов назад
Медведчук: рядовые жители Украины заинтересованы в диалоге с Россией

Медведчук: рядовые жители Украины заинтересованы в диалоге с Россией

11 часов назад
Евгений Примаков: так что же мы все-таки ждем от Грузии

Евгений Примаков: так что же мы все-таки ждем от Грузии

11 часов назад
С 2020 года в России вырастут акцизы на вино

С 2020 года в России вырастут акцизы на вино

12 часов назад
Культурный идиотизм: в Калининграде решили пропагандировать чтение, устроив костер из книг

Культурный идиотизм: в Калининграде решили пропагандировать чтение, устроив костер из книг

12 часов назад
20 томов: ФСБ завершило расследование дела 24 задержанных украинских моряков

20 томов: ФСБ завершило расследование дела 24 задержанных украинских моряков

13 часов назад
Неправильно поняли: премьер Северной Македонии не хочет в отставку из-за скандала с пранкерами

Неправильно поняли: премьер Северной Македонии не хочет в отставку из-за скандала с пранкерами

14 часов назад
Петербург поплыл: мощнейший ливень превратил улицы города в реки

Петербург поплыл: мощнейший ливень превратил улицы города в реки

14 часов назад
Радиоактивный фон у затонувшего "Комсомольца" превышает допустимые нормы

Радиоактивный фон у затонувшего "Комсомольца" превышает допустимые нормы

15 часов назад
ЦОДД выложил адреса всех видеокамер в Москве

ЦОДД выложил адреса всех видеокамер в Москве

16 часов назад
Разведчики-нелегалы, которых обменяли на Скрипаля, дали эксклюзивное интервью

Разведчики-нелегалы, которых обменяли на Скрипаля, дали эксклюзивное интервью

17 часов назад