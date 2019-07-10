Такая история: Die Welt требует снести звонницу в память павших под Прохоровкой
Немедленно снести памятник Победы на месте танкового боя под Прохоровкой предложил ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф. По его мнению, на этом месте не было ни крупного сражения, ни победы. В Российском военно-историческом обществе (РВИО) этот призыв вызвал возмущение.
"Мы сейчас наблюдаем попытку переписать историю, выдать желаемое за действительное, — отмечает директор РВИО Михаил Мягков в интервью телеканалу "Россия 24". — Они пытаются переписать историю для того, чтобы каким-то образом оправдать вот эти реваншистские настроения и унизить Россию, и попытаться сделать информационный кордон против нашей страны. Конечно слова немецкого корреспондента о том, что надо снести советский памятник на месте героической борьбы и гибели многих наших воинов иначе как кощунством назвать нельзя".
По словам Мягкова, против России идет глобальная информвойна. И выступление немецкого журналиста, по его мнению, часть этой кампании по началу забытию событий Второй мировой войны и выработке неуважения в России к истории своей страны.
Бой под Прохорокой – одно из ключевых сражений битвы на Курской дуге. Бой шел на близкой дистанции, обе стороны понесли многочисленные потери, отмечает Михаил Мягков.
"Немцы лишились ударной силы. И как могут корреспонденты, ссылаясь на немецкого историка, говорить о нашем поражении, когда немцы не продвинулись дальше Прохоровки?", — задает Мягков решающий риторический вопрос.
"У Прохоровки не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения", — утверждает Свен Феликс Келлерхофф из Die Welt, опираясь на обнаруженных в американских архивах немецкой разведывательной аэрофотосъемки поля боя.
Свои утверждения он строит на основанных на реальных фотографиях последних исследованиях полковника бундесвера в отставке Карла-Хайнца Фризера и британского исследователя Бена Уитли.
В ходе немецкой наступательной операции "Цитадель" под Прохоровкой, в реальности участвовали 186 немецких и 672 советских танка, а потери составили 235 танков со стороны Красной Армии и пять с немецкой стороны, утверждает немецкий историк. В советской историографии состоявшееся 12 июля 1943 года сражение под Прохоровкой считается крупнейшим танковым сражением войны, в которому участвовало более полутора тысяч танков с обеих сторон – 800 с советской и 700 с германской. По российской версии событий, в бою под Прохоровкой были подбиты 400 "Тигров". Немецкая версия советских потерь – около сотни танков. По крайней мере, утверждает Бен Уитли, на фотографиях с места боя из Национального архива колледжа-Парк в штате Мэриленд ему удалось идентифицировать 32 танка Т-34, двенадцать Т-70, а также 11 британских таков, переданных Черчиллем из Великобритании. И все это на нескольких квадратных километров.
"Победа" Красной армии, которая на самом деле была поражением, утверждает немецкий журналист-историк. По словам Келлерхоффа, четыре тяжелых панцирмашины "Тигр" под командованием "Черного барона" Михаэля Виттмана уничтожили до 55 танков. В этом сражении также участвовал 22-летний сын министра иностранных дел третьего рейха Рудольфа фон Риббентропа. Он вспоминал об этом бое, как об инферно из огня, дыма, горящего Т-34, погибших и раненых.
Келлерхофф описывает, почему были велики советские потери. Решающий вклад, по его мнению, в исход битвы внесла советская пионерия: пионеры вырыли 4,5-метровый глубокий ров, который можно было преодолеть только по мосту. Далее сыграл свою роль рельеф: танки были заперты высокой железнодорожной насыпью, густым лесом к югу от нее и непроходимым руслом реки Псел на севере. Именно перед узким мостом немцы и уничтожили больше всего советских бронемашин, констатирует Келлерхофф.
Можно с дотошной немецкой точностью высчитывать количество уничтоженной боевой техники и спорить о потерях, приводить в доказательства карты и фотографии, но построенная в двух километрах от Прохоровки на высоте 252,2 метра основной памятник мемориального комплекса "Прохоровское поле" звонница – прежде всего возведена в память о павших здесь. Памятник Победы — Звонница на Прохоровском поле с большим набатным колоколом был построен по проекту Вячеслава Клыкова на народные пожертвования. Колокол на звоннице бет три раза в час: первый раз о погибших в Куликовской битве, второй – по погибшим на поле боя Бородина, а третий – по погибшим под Прохорокой.
Открыт этот памятник в мае 1995 года к 50-летию победы в Великой Отечественной войне.
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