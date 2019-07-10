Школьница из Уфы спасла на озере тонущую купальщицу

Школьница спасла утопающую женщину на озере Теплом неподалеку от Нугуша.

Девушка услышала крики испугавшейся купальщицы, бросилась к ней на помощь и профессионально отбуксировала тонущую женщину к берегу.

Позже, как сообщает ГТРК "Башкортостан", выяснилось, что девушка учится в кадетском классе МЧС по профилю "Юный спасатель" и хорошо подготовлена к подобным ситуациям.