Максим Орешкин оценит лично: строить ли платную трассу Москва-Казань или реконструировать М-7

В понедельник, 15 июля в Тольятти пройдет Форум моногородов, в котором примет участие министр экономического развития России Максим Орешкин. Но добираться до Автограда глава Минэкономразвития решил нестандартным способом, о чем сообщил на своей странице в соцсети.

"Я еду по маршруту Москва – Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара – Тольятти" на своей машине, причем сам за рулем", — опубликовал сообщение в сети министр. Он уточнил, что стартует из Москвы в сторону Тольятти 12-го июля в пятницу. В пути планирует сделать две остановки - в Нижнем Новгороде и Казани,там федеральный министр намерен пообщаться с предпринимателями.

Стоит отметить, передает ГТРК "Самара", что кроме возможности общения с людьми по всему маршруту, Максим Орешкин планирует "подготовить позицию для окончательного решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва-Казань и полной реконструкцией М-7".