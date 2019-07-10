Кремль: говорить о возобновлении полетов в Грузию преждевременно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами заявил, что Кремль считает преждевременным говорить о возобновлении полетов в Грузию.

По его словам, ситуация будет мониториться, а ограничения запрет полетов — "это абсолютно вынужденная мера".

Дмитрий Песков отметил: как только появятся признаки того, что ситуация для российских туристов, проистекающая из русофобских проявлений, нормализовалась, тогда и будет время для анализа и принятия каких-то других решений.

"Пока об этом говорить преждевременно", — цитирует ТАСС слова Пескова.

Указ президента РФ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории России в Грузию, был подписан после того, как 20 июня в Тбилиси произошли беспорядки из-за российской делегации, что привело к активизации русофобских настроений.

Полеты временно приостановлены с 8 июля. Кроме того, власти попросили российских туроператоров и турагентов воздержаться от продаж путевок в Грузию.