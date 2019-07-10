СКА объявил о возвращении Владимира Ткачева

Хоккейный клуб СКА подписал контракт с нападающим Владимиром Ткачевым. Права на форварда армейцы получили в результате обмена с "Салаватом Юлаевым", отдав за него права на нападающего Никиту Сошникова.

Контракт с 23-летним форвардом подписан на два года и будет действовать до окончания сезона 2020/21. В системе СКА Ткачев выступал в сезоне-2015/2016. В составе основной команды принял участие в двух матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Владимир Ткачев возвращается в СКА!



Напомним, права на Ткачева армейцы получили в результате обмена с «Салаватом Юлаевым», отдав за него права на Никиту Сошникова. Контракт с форвардом подписан на 2 года и будет действовать до окончания сезона 2020/21.



Добро пожаловать! pic.twitter.com/y7VPVGXikH — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 10 июля 2019 г.

Напомним, Ткачев – воспитанник "Омских ястребов". Также защищал цвета "Авангарда" и "Адмирала", откуда перешел в "Салават Юлаев". На его счету 190 матчей в КХЛ, в которых он набрал 121 (43+78) очко.