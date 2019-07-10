Затопленные накануне улицы Петербурга полностью осушены

Все улицы Петербурга, затопленные накануне сильнейшим ливнем, удалось полностью осушить. Городской "Водоканал" подтвердил, что вода была перекачена в канализацию с помощью специальных насосов. к 10-ти часам вечера вторника.

ГТРК "Санкт-Петербург" напоминает, накануне на севере города в Выборгском и Приморском районах выпала треть месячной нормы осадков. В результате в буквальном смысле плыли машины и общественный транспорт, люди передвигались по колено в воде, а иногда и по пояс. Горячая линия "Водоканала" приняла более 240 заявок о подтоплениях.

В тоже время, коммунальщики во всем обвиняют циклон и устаревшие подземные коммуникации. Большинство ливневок проектировалось еще в далекие 70-е, и просто не способны пропускать через себя такие объемы воды.