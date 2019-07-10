Тема:
Помогите детям. Русфонд 12 минут назад
Шанс жить без приступов: мальчику с редкой опухолью нужна помощь врачей из Японии
В Москве объявили сбор средств на лечение 4-летнего Ромы Хайруллина. У ребенка редкая врожденная опухоль головного мозга. Она вызывает приступы, и даже просмотр мультфильмов для него становится тяжелым испытанием. Лекарства помочь мальчику не могут, нужна срочная операция. Оказать помощь вызвались врачи японской клиники. Там уже помогли мальчику из России с таким же диагнозом.
Роме 4 года. Он обычный ребенок, любит играть и дразнить брата, не всегда слушает маму. Незнакомые и не поймут, что мальчик серьезно болен. И смеется Рома не всегда от радости — это приступы, которые случаются каждые полчаса.
"Люди, которые не знают, думают, что он просто смеется. Но мы понимаем, что это приступы эпилепсии. Это именно эпилептический приступ", — рассказывает Эллина Дорошенко, мать Ромы Хайруллина.
Этой весной у Ромы обнаружили редкое заболевание — гамартому гипоталамуса. Это врожденная опухоль головного мозга, которая вызывает неконтролируемые припадки — пока в виде насильственного смеха.
"Мы смотрим на него и видим, что в какие-то моменты ему самому тяжело из-за того, что что-то в голове ему постоянно мешает, отвлекает или раззадоривает", — говорит Ильгиз Хайруллин, отец Ромы Хайруллина.
Из-за патологии у Ромы не только приступы, но и гормональные нарушения, а также задержка в развитии. Ему сложно усидеть на месте и сконцентрироваться. Несколько минут, не отвлекаясь, посмотреть мультфильм или почитать — это для Ромы большое испытание.
- Покажи мне свою самую любимую книжку. Как она называется?
- "Винни Пух"!
Лекарствами нельзя побороть даже симптомы этой болезни, требуется операция. Ее готовы провести в Японии с помощью специального облучения — стереотаксической термокоагуляции. Без лечения опухоль может привести даже к умственной отсталости.
"Это очень сложная операция, так как гамартома находится глубоко в черепной коробке, и добраться до нее очень трудно. Мы вводим в мозг двухмиллиметровый электрод и доводим его до опухоли, где мы ее обжигаем. Это очень малоинвазивная операция, самый безопасный и эффективный способ лечения", — объясняет Широзу Хироси, нейрохирург-эпилептолог, заведующий отделением гамартомы гипоталамуса госпиталя западного Чуо.
Чтобы Роме провели операцию, нужно 4 миллиона рублей. Для семьи это неподъемная сумма.
- На самом деле, время немножко остановилось. Мы просто ждем эту операцию и надеемся, что мы на нее попадем, все остальное сейчас неважно.
Четыре года назад у Никиты тоже нашли врожденную опухоль головного мозга.
"Ночью мог приступ прийти неожиданно. Мы не знали, во сколько будет этот приступ. Как это будет, сколько он будет длиться. Бывали очень длинные приступы — до получаса", — рассказывает Ирина Павлова, мама Никиты Павлова.
Японские врачи сделали Никите операцию. С того дня болезнь не возвращалась. Никита не отстает от своих сверстников, любит ходить в школу и обожает кататься на велосипеде.
"Огромное спасибо "Русфонду", что с нашим диагнозом гамартома гипоталамуса они взяли нас под крылышко и помогли не только нам, но и другим детям тоже", — говорит Борис Павлов, отец Никиты Павлова.
Чтобы помочь Роме Хайруллину, нужно отправить СМС со словом "Русфонд" на номер 5542. Стоимость одного сообщения — 100 рублей. Мобильный оператор может попросить подтвердить перевод. Важно сделать это, чтобы деньги дошли до ребенка. Помощь Роме очень нужна.
Ранее по теме
-
Нужна помощь: Леве Маноцкову требуется комплексное лечение2 суток назад
-
Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце13 суток назад
-
Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа20 суток назад
-
Нужна помощь: Ладе Пеньковой требуется кресло-коляска и подъемник23 суток назад
-
Нужна помощь: Диану Толстеневу спасет операция на позвоночнике1 месяц назад
-
Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Настю Мыцыкову1 месяц назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин рассказал о невыполненных обещаниях Обамы
- В Германии призывают снести памятник погибшим под Прохоровкой
- Украинский NewsOne обвинили в финансировании терроризма
- Саакашвили ответил на обвинения в нападении на пенсионерку
- Синоптики рассказали, чего ждать от августа
Самое читаемое
-
Смертельный прыжок: погибшая гандболистка сломала шею
- "Стоп Сахарова": как ветеринары-надомники вместо лечения убивают питомцев
- Страшные кадры: мужчина с ножом напал на девушку, ждавшую родителей в машине
- Секса не было: женщину в Петербурге убил выброшенный с 9 этажа телевизор
- Разведчики-нелегалы, которых обменяли на Скрипаля, дали эксклюзивное интервью
- Андрей Малахов обратился к Владимиру Зеленскому
Телеканал "Россия"
-
"Иванушка" Кирилл Андреев о жизни и смерти: "Я увидел, будто иду к Сорину"
- "Соскочить непросто": Диана Арбенина впервые раскрыла тайны прошлого
- "Сиделка". Смотрите захватывающий сериал! С понедельника в 21.00
- "Годунов" получил приз на фестивале "Утро Родины"
Вести.Экономика
-
Торговая война между США и Китаем разрушает международные институты сотрудничества
- Топ-10 стран с самыми высокими темпами роста населения с 1950 года
- США пошли на смягчение ограничений к Huawei
- Нанесет ли Трамп удар по доллару?
- Владимир Путин против введения экономических санкций в отношении Грузии
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- VPN "Лаборатории Касперского" перестал обходить блокировки
- Трамп разрешил американским компаниям продавать Huawei свою продукцию
- Биометрические банкоматы заработают в России до конца года
- В Android появится простой обмен большими файлами без интернета
Авто.Вести.Ru
-
Роскошь и пафос: что купить вместо нового Mercedes-Benz GLS?
- Тест-драйв "заряженного" Jeep Grand Cherokee Trackhawk (+видео)
- Что почем? Все пикапы, которые можно купить в России
- Видеорегистраторы могут довести водителя до больницы и тюрьмы
- Садко-NEXT: наследник легендарного вездехода ГАЗ-66 встанет на конвейер
Недвижимость
-
Что будет с российским спросом на недвижимость в Грузии
- Чиновник продал дом вместе с людьми
- Россияне назвали лучшие страны для фриланса
- ИКЕА придумала шрифт из диванов
- Получить наследство стало проще
- Какое отопление выбрать для дачи
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: люди, которые быстро ходят, живут дольше на 15-20 лет
- Названы самые опасные для здоровья россиян профессии
- Обычный вирус оказался способен уничтожать рак
- Женщины удаляют матку, чтобы не потерять работу
- Ожирение может быть даже опаснее, чем курение
Вести в 20.00
-
Из уважения к грузинскому народу
- Радикалы пытаются сжечь украинский телеканал
- В Петербурге плывут машины
Вести-Москва
-
В Дубне неизлечимо больную девочку лишили статуса инвалида
- В больнице Виноградова появилась школа молодых отцов
- Первый юбилей московской санавиации
- До конца июля жары в Москве не ожидается
- В парке "Музеон" открывается Международный фестиваль садов и цветов
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
На воду спущен первый круизный лайнер с электродвигателем
- Идеальный убийца: найден динозавр с устрашающим оружием
- Прорыв в производстве биоматериалов подарит новую надежду пациентам с диабетом
- Учёные нашли простой способ уменьшить периодические боли женщин
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Вспоминая Елену Образцову...
- О роли случая в судьбе Элвиса Пресли
- Интервью с Ингеборгой Дапкунайте
- Объявлены новые объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО
Москва 24
-
Девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть
- "Не полезно и неправильно": депутат – о возврате алкоэнергетиков на прилавки
- Пролет мимо Грузии: как вернуть деньги за билет и куда ехать отдыхать
- Как продолжать тренироваться, если уехал на дачу: советы от фитнес-эксперта
- Полиция приглашает на службу супергеройским роликом