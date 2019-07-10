Я – настоящий чемпион. Порье перед боем с Хабибом заговорил по-русски

Американский боец смешанных единоборств, следующий соперник россиянина Хабиба Нурмагомедова Дастин Порье на русском языке назвал себя настоящим чемпионом.

"Я – настоящий чемпион", – заявил Порье на видео, которое опубликовал боец MMA Арман Царукян, подписав "Дастин Порье дал ответку всем клавиатурщикам".

Напомним, поединок между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября и пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 242. Для Хабиба эта защита пояса станет второй, в первой он победил ирландца Конора Макгрегора.