Посвящение Олейникову: Юрий Стоянов рассказал, почему решился на новое телешоу

Юрий Стоянов и Илья Олейников проработали вместе в общей сложности четверть века: программа "Городок" выходила на канале "Россия 1" 20 сезонов, а ее поклонники до сих пор пересматривают полюбившиеся выпуски.

В "Судьбе человека" Юрий Стоянов рассказывает, что его близкий друг и постоянный партнер по программе снимался до самого последнего дня — пока не попал в реанимацию. И конечно, признается артист, "Городка" без Ильи Олейникова быть не может".

Лишь весной этого года Стоянов появился в новом юмористическом шоу. "100ЯНОВ", конечно, не "Городок", но, несомненно, его продолжение. Хотя постоянного партнера по программе, говорит артист, у него после Олейникова быть не может.

Почему в последних выпусках "Городка" появился персонаж по фамилии Сипатых? Кто озвучивал роли Ильи Олейникова в последние месяцы его жизни и почему? Какой главный вывод сделал Юрий Стоянов после смерти своего верного друга и партнера по "Городку"?

Как ему удаются женские роли, и какой он городится больше всего? Кого из известных актеров рад видеть партнерами в новом шоу, и почему им работать проще?

В программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" Юрий Стоянов вспоминает своего друга Илью Олейникова, а также приоткрывает некоторые тайны "Городка" и нового шоу "100ЯНОВ".