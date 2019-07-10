Из-за обморока пилота в Калуге вынужденно сел авиалайнер

В среду в Калуге совершил вынужденную посадку самолет с 77 пассажирами на борту из-за плохого самочувствия члена экипажа, передает РИА Новости. По предварительным данным, пилот судна упал в обморок.

По словам представителя экстренных служб региона, в аэропорту Грабцево вынужденно приземлился пассажирский самолет Fokker 100, совершавший рейс из Тивата (Черногория) в Москва​​​. Один из членов экипажа почувствовал себя плохо. Всего на борту было 77 человек и экипаж. Посадка прошла в штатном режиме, информации о пострадавших нет.