КХЛ 11 июля презентует календарь на сезон-2019/2020

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в четверг, 11 июля презентует календарь на сезон-2019/2020, старт которого состоится 1 сентября традиционным матчем за Кубок Открытия, где сыграют ЦСКА и "Авангард".

Как сообщает пресс-служба КХЛ, в регулярном чемпионате, который завершится 27 февраля 2020 года, примут участие 24 команды, они сыграют 744 матча.

В минувшем сезоне столичный ЦСКА в серии до четырех побед обыграл "Авангард" (4:0) и стал первым клубом в истории КХЛ, который в одном сезоне выиграл регулярный чемпионат и Кубок Гагарина. "Авангард" же стал первым клубом в истории лиги, который уступил в финальной серии всухую.