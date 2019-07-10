Личность мертвого мужчины с гирей на ноге установлена, возбуждено дело об убийстве
Следственный комитет сообщил, что установил личность погибшего мужчины, тело которого 7 июля вместе с привязанной к ноге гирей было вынесено волной на крымский пляж. Возбуждено уголовное дело об убийстве, и в настоящее время проводятся следственные действия для установления обстоятельств гибели.
Ранее в социальных сетях появилось видео, как отдыхающие в поселке Николаевка достают из воды разбухшее тело с привязанной к нему гирей. Очевидцы сообщили об отрезанных кистях рук, и прозвучали предположения о бандитской расправе.
Сотрудники Следственного комитета не называют имя погибшего, однако известно, что 22 апреля в Крыму по пути на работу пропал 61-летний житель Симферополя Рашид Ягъяев, подходящий под описание и одетый в ту же одежду — свитер и джинсы.
Издание "Комсомольская правда" связалось с братом исчезнувшего Рашида, который подтвердил, что тело с гирей принадлежит его родственнику.
"Да, это действительно был он, мы его сегодня похоронили, — рассказал он. — Версий случившегося миллион, нам никто ничего не говорит, следователи сказали, что в течение месяца будет информация. Там был бизнес, были долги, где-то ему должны были, где-то он должен был."
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