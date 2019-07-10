Российские конструкторы разработали проект новейшего легкого авианосца

Проект легкого авианосца с газотурбинной силовой установкой разработан в Крыловском государственном научном центре. Водоизмещение корабля составит примерно 40 тысяч тонн, он сможет нести около 40 летательных аппаратов. Среди которых будут как самолеты и вертолеты, так и новейшие ударные беспилотники "Скат", пишет агентство РИА Новости со ссылкой на слова главы КГНЦ Павел Филиппов.

Также новый авианосец сможет нести боевые самолеты пятого поколения Су-57, но при условии, что их адаптируют для посадки на палубу: изменят некоторые элементы конструкции и облегчат. Общая стоимость подобного корабля может составить 200 миллиардов рублей, а срок строительства – пять лет.

Ранее на международном военно-техническом форуме "Армия-2019" Крыловский центр представил проект авианосца "Шторм-КМ, способного взять на борт до 100 летательных аппаратов. Водоизмещение корабля составит примерно 76 тысяч тонн, а силовой установкой станет ядерный реактор

Кроме того, авианосец получит одновременно и трамплин, и электромеханическую катапульту для взлета самолетов. Их сочетание позволит снизить стартовые перегрузки, действующие на пилотов, до комфортных 2 g.

Между тем атомный авианосец появится в России еще не скоро. Об этом заявил главком ВМФ России Николай Евменов. Подобный корабль, конечно, построят, но не в ближайшей перспективе, уточнил военачальник.