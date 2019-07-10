Расположенные за пределами ТТК районы получат мощный импульс развития

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о льготах за создание точек роста за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК). Об этом он написал в блоге на своем персональном сайте.

Столичный градоначальник также рассказал, как город постепенно исправляет к лучшему ситуацию с избыточной маятниковой миграцией, отметив, что за последние 8 лет в бывших промзонах, Новой Москве и на других территориях в удаленных от центра районах было построено порядка 15 миллионов квадратных метров магазинов, офисов, технопарков и прочих коммерческих объектов, генерирующих новые рабочие места.

"Маятниковая миграция является проблемой многих мегаполисов мира. Но в Москве она достигла запредельных масштабов. Еще несколько лет назад порядка 3,5 миллиона человек ежедневно по утрам устремлялись в центр. А вечером этот поток людей и машин шел в обратном направлении", — отметил Собянин. По его словам, ситуация начала потихоньку выправляться.

Если в 2010 году в центре было сконцентрировано 43% рабочих мест, то сегодня их доля сократилась до 35%. Тем не менее дефицит рабочих мест за пределами ТТК по-прежнему ощущается достаточно сильно. Мы решили сделать следующий шаг: ввести финансовые льготы для инвесторов, создающих места приложения труда за пределами центра.

Сергей Собянин пояснил, что уже много лет в Москве действует порядок, что в первый год строительства или реконструкции здания застройщик уплачивает в бюджет дополнительный повышенный платеж за земельный участок. Размер дополнительного платежа зависит от плотности застройки и составляет от 5% до 80% кадастровой стоимости.

"Принятое на этой неделе постановление правительства Москвы отменяет этот дополнительный платеж в случае строительства или реконструкции зданий коммерческого назначения за пределами ТТК. При строительстве жилья или апартаментов дополнительный платеж будет по-прежнему взиматься", — сообщил он.

Сергей Собянин рассказал, что от введения новых стимулирующих мер выиграет и город, и его жители, и бизнес, уточнив, что новая льгота снизит себестоимость строительства/реконструкции зданий коммерческого назначения на 8-10%.

"Уменьшение маятниковой миграции улучшит транспортную ситуацию и экологию. Меньше машин на дорогах означает и меньше выбросов в атмосферу. Бюджет от предоставления этой льготы ничего не потеряет. Неполученные на старте проекта средства вернутся сторицей за счет роста инвестиций в строительство и налогов на бизнес, который будет работать в новых офисах и магазинах. А главный выигрыш от этой льготы получат москвичи, которые смогут устроиться на работу поближе к дому. Ведь даже 20 минут ежедневной экономии на дороге за год складываются в 3 дня, которые можно использовать с гораздо большей пользой", — заключил Сергей Собянин.