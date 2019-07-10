Историк, вам мозг не жмет? Читатели Die Welt раскритиковали статью о битве под Прохоровкой
На призыв Свена Феликса Келлерхоффа немедленно снести памятник на Прохоровском поле отреагировали читатели Die Welt. Под постом более 370 комментариев. Журналист издания утверждает, что никакого крупного сражение у Прохоровки не было, а тем более, не было там победы Красной армии. При этом он опирается на реальные фотографии немецкой разведки из американских архивов и мнения немецкого военного историка, полковника бундесвера в отставке Карла-Хайнца Фризера, а также британского исследователя Бена Уитли.
Журналист утверждает, что вермахт потерял в бое у Прохоровки пять танков против 235 у Красной армии.
"После этого нас объявили победителями???" – ехидно интересуется Roy Digerhund на Facebook-страничке Die Welt.
"Нет, — отвечает ему Andy Studnt, раскрывая суть происходящего. – Но есть матч-реванш!"
"Может быть, Германия вообще не проиграла войну? Все просто ошибка? Речь идет не только о победе в битве, но и о войне против агрессора Германии. Это точно. Если на самом деле кто-то другой выиграл битву, то это была Пиррова победа", пишет Jürgen Rosenthal.
"Русские были сильнейшим противником. Мой дедушка всегда говорил, что всегда было 1:7 или даже 1:10. И потери были чрезвычайно высокими у русских, на одного немецкого мертвеца обычно приходилось 4-5 убитых русских, — отмечает Jens Krueger. — Потери были огромны и их невозможно было постоянно компенсировать. Остальные (потери) немцам обеспечили зима и просторы страны. Фронт был длиной более 1000 километров, и войска постоянно перемещались туда, где он горел".
"И что это значит? С обеих сторон погибли люди. На войне победителей нет", — констатирует Dieter Voß.
"Историю всегда пишут победители... осталось еще какие-то мифы изучить... и все повернуть в противоположную сторону", — дает "совет" заштатному историку Die Welt Walter Kück.
"С каких это пор в войнах бывают победители?" – спрашивает Свена Феликса Келлерхоффа Wilfried Kötz.
"Это все не важно. Главное, больше никогда не будет войны. Давайте, наконец, закончим этот стеб", — призывает Claus Rohland.
"Историк, вам мозг не жмет?" — риторически поинтересовался еще один пользователь Facebook.
Автору приходится постоянно реагировать на реплики пользователей соцсети.
"И что нам это сейчас дает?" – спрашивает Gerhard Fuhrmann.
"Это было так давно", — отмечает Holger Blaschke.
На что Die Welt не соглашается. Реакция на статью не позволяет!
"Ах, теперь ясно почему Советы стояли в Берлине", — восклицает Rene Lorger.
"Потому, что это была не единственное сражение", — парирует редакция.
"Есть ли новые кадры с чемпионата мира по футболу в России?" – интересуется Markus Wermers, желающий пересмотреть вылет бундестим с футбольного первенства 2018 года, прошедшего на российских газонах.
"А еще мы хотим назад Кенигсберг", — докручивает Elias Said.
Комментаторы статьи "Победа" Красной армии, бывшая на самом деле поражением" отмечают: данные о потерях разнятся от источника к источнику, но это никак не отменяет подвиг солдат. К тому же, замечают пользователи соцсети, автор явно плохо понимает значение мемориалов и памятников.
"Памятник, вероятно, в большей степени увековечивает память людей, погибших в этой катастрофе", — предполагает Good News.
"Как бы то ни было, мы многим обязаны Советской армии, поскольку этому безумию, этой войне был положен конец... Без Советской армии этого могло и не случиться", — добавляет Ute G.
"Спасибо Красной армии и спасибо союзникам за освобождение от немецко-фашистского террора. Оставьте памятники в покое", — призывает michaim.
"Установка памятника объясняется тем, что погибшие были частью победоносной Красной армии, и каждый театр военных действий был или должен быть увековечен", —добавляет Klaus Keller.
"В русской песне об этой победе поется "Праздник со слезами на глазах". За эту победу заплатили очень дорого, и это делает ее особенно ценной для России", — заключил WO-Leser W.
Бой под Прохоровкой прошел 12 июля 1943 года на южном фасе Курской дуги в полосе Воронежского фронт. Ни частям вермахта, ни советскими войсками не удалось достичь поставленных перед ними целей: немцы не смогли захватить Прохоровку, прорвать оборону Красной армии и выйти на оперативный простор, а советские войска не смогли окружить группировку противника.
Памятник — звонница, а также храм Святых Апостолов Петра и Павла, объединенные в музей-заповедник, были открыты к 50-летию Победы в 1995 году.
Германское правительство отказалось комментировать запрос о статье в Die Welt, которая ставит под вопрос исход сражения под Прохоровкой в июле 1943 года и призывает памятник убрать.
"Мы такое не комментируем. Оценку по таким вопросам должны выносить историки", —заявил официальный представитель правительства ФРГ.
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