Меркель затрясло в третий раз на встрече с премьер-министром Финляндии

Канцлер Германии Ангела Меркель снова была замечена с неконтролируемой дрожью. Это уже третий подобный случай за месяц.

Меркель затрясло во время официальной встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Берлине. Об этом сообщает Reuters. Дрожь проняла канцлера Германии во время того, как они с Ринне наблюдали за военными почестями в честь прибытия премьер-министра Финляндии.

Впервые Меркель была замечена трясущейся во время встречи 18 июня с президентом Украины Владимиром Зеленским. Второй раз подобное состояние застало ее во время встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Ангеле Меркель предложили стакан воды, но она от него отказалась.

Сама Ангела Меркель заявила, что беспокоиться из-за приступов дрожи нет повода. После подобного состояния во время встречи с Зеленским она рассказала, что это связано с обезвоживанием ее организма, поскольку в Берлине было жарко.

Сами эксперты высказали предположения насчет того, с чем могут быть связаны подобные состояния Ангелы Меркель. Это действительно может происходить при обезвоживании, а также при чрезмерном употреблении кофе. Но также это может быть связано с психологическим фактором.