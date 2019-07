"Очень глупый парень" покидает кресло британского посла в США

Из-за скандала вокруг утечки его телеграмм с критикой американской администрации США уходит в отставку посол Великобритании в США сэр Ким Дэррок, передает РИА Новости.

Как говорится в письме посла постоянному заместителю министра иностранных дел сэру Саймону Макдоналду, после утечки документов из посольства появлялось множество разных домыслов относительно поста и длительности пребывания Дэррока в должности посла​​​. "Эта ситуация делает для меня невозможным продолжать выполнять мою работу как я бы хотел".

Ранее телеканал CNN сообщил, что в своих телеграммах в Лондон Дэррок называл американского лидера "неумелым" и "некомпетентным". По данным телеканала, посол пользовался секретными дипломатическими телеграммами и информационными записками, чтобы сообщить британскому правительству, что карьера Дональда Трампа "может закончиться позорно".

Как сообщалось, американский президент назвал глупцом британского посла в США Кима Даррока, раскритиковав его работу.

The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was...