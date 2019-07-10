"Очень глупый парень" покидает кресло британского посла в США
Из-за скандала вокруг утечки его телеграмм с критикой американской администрации США уходит в отставку посол Великобритании в США сэр Ким Дэррок, передает РИА Новости.
Как говорится в письме посла постоянному заместителю министра иностранных дел сэру Саймону Макдоналду, после утечки документов из посольства появлялось множество разных домыслов относительно поста и длительности пребывания Дэррока в должности посла. "Эта ситуация делает для меня невозможным продолжать выполнять мою работу как я бы хотел".
Ранее телеканал CNN сообщил, что в своих телеграммах в Лондон Дэррок называл американского лидера "неумелым" и "некомпетентным". По данным телеканала, посол пользовался секретными дипломатическими телеграммами и информационными записками, чтобы сообщить британскому правительству, что карьера Дональда Трампа "может закончиться позорно".
Как сообщалось, американский президент назвал глупцом британского посла в США Кима Даррока, раскритиковав его работу.
The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июля 2019 г.
"Сумасшедший посол, которого Великобритания навязала Соединенным Штатам, нас не пугает, он очень глупый парень", — написал Трамп на своей страничке в Twitter.
Трамп отметил, что лично не знаком с Дэрроком, но ему говорили, что он "напыщенный дурак".
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