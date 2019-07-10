Украина утверждает, будто российский сторожевик зашел в закрытую зону учений

Российский сторожевой корабль "Сметливый" зашел в закрытую зону учений Sea Breeze, где проводились артиллерийские стрельбы, утверждают военно-морские силы Украины. Боевой корабль в запретном районе был замечен 10 июля в 8 часов утра. На запросы не отвечал, написало военное ведомство на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее сообщалось, что "Сметливый" взял под контроль американский эсминец USS Carney, который пришел в Черное море как раз ради маневров.

В учениях Sea Breeze принимают участие 3 тысячи военных из 19 стран, среди которых США, Великобритания и Украина. Маневры стартовали 1 июня и завершатся 12 июня.