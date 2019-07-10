Венедиктов посетит Вышинского в киевском СИЗО

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов получил от украинских властей предложение навестить главу портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в следственном изоляторе, где он сейчас находится.

Об этом главный редактор радиостанции написал в своем Telegram-канале. Он прокомментировал это так: "Видимо, ответ на письмо — мне предложили посетить Вышинского в СИЗО".

Ранее сообщалось, что Венедиктов прибыл в Киев для того, чтобы передать письмо матери задержанного президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором она просит освободить ее сына.

Главу портала "РИА Новости Украина" задержали в мае 2018 года. Его обвинили в государственной измене и в незаконном обороте оружия. Сначала Херсонский суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на два месяца. Впоследствии срок неоднократно продлевали. В настоящее время в Киеве проходят заседания суда по делу Вышинского.

Президент России Владимир Путин ранее высказал свое мнение по отношению к делу главы "РИА Новости Украина". По мнению главы государства, Вышинского арестовали за его профессиональную деятельность, и Россия будет добиваться его освобождения.