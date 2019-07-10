"Выйди, разбойник!" Зеленский грубо выгнал чиновника, узнав о его криминальном прошлом

Президент Украины в грубой форме выгнал с совещания в Борисполе Киевской области секретаря горсовета Ярослава Годунка, представляющего партию Юлии Тимошенко "Батькивщина".

"Выйди отсюда! Выйди, разбойник! Плохо слышишь?" – заявил ему Зеленский и добавил: "На английском: exit. Идите!"

Видео этой сцены появилось на сайтах украинских СМИ. Как пишет интернет-издание "Гордон", это произошло после перепалки с Годунком, который докладывал ситуацию с горбольницей.

Зеленский до совещания посетил ее и заявил, что был неприятно поражен увиденным: "шесть больных на девяти квадратных метрах", неудовлетворительное состояние ремонта.

На совещание были вызваны главврач больницы, представители местной администрации, городского совета и мэр Борисполя, передает РИА Новости.

Они докладывали о том, как отремонтировать медучреждение, и выясняли, кто виновен в ее нынешнем плохом состоянии.

Во время этого обсуждения Зеленский заглянул в свой смартфон и обнаружил информацию о том, что ранее Годунок был осужден за разбой с причинением тяжелых телесных повреждений.

Тот, в свою очередь, напомнил Зеленскому его предвыборные слова о том, что "все украинцы — президенты". На это глава украинского государства ответил: "Ты точно не президент, потому что у президента нет криминала", и отправил его "гулять".

Позже, как пишут украинские СМИ, Зеленский пообещал позвонить и.о. главы Службы безопасности Украины Ивану Баканову "по поводу этого черта".