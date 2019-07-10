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10 июля 201915:12

В Таиланде придумано средство для уничтожения комаров, переносящих смертельную инфекцию

Global Look Press

Новый способ уничтожения комаров представлен министерством здравоохранения Таиланда.

Для уничтожения насекомых и их личинок устройство под названием LeO-Trap содержит вещество, добываемое из моллюсков.  В Минздраве Таиланда собираются использовать ловушку как средство против распространения лихорадки денге, сообщает ТАСС.

Благодаря новому средству были уничтожены около миллиона комаров-переносчиков. В первую очередь образцы устройства получат районы, где отмечаются очаги лихорадки.

В период с января по июнь 2019 года в Таиланде зарегистрировали 29 тысяч случаев заболевания лихорадкой денге. Летальным исходом из них завершились 43.

По данным Всемирной организации здравоохранения, именно комары являются основными разносчиками вирусной инфекции. Подобное гриппу заболевание может вызвать развитие смертельно опасного осложнения —  тяжелой лихорадки денге.

Пока лекарства от инфекции нет, но ранняя диагностика и доступ к необходимой медицинской помощи снижают смертности от этой лихорадки до 1%.

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