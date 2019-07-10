Полузащитник сборной России и "Монако" Александр Головин сменил имидж

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин, получивший дополнительный отпуск из-за игр за сборную, приступил к тренировкам в составе основной группы игроков своей команды.

На первой в сезоне тренировке с монегасками 23-летний хавбек появился в новом для себя имидже – он покрасил волосы и стал блондином.

🔴⚪️🔙 Chadli, Glik et Golovin de retour à l'entrainement 💦 pic.twitter.com/YizpkUKpTh — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 9 июля 2019 г.

Головин стал игроком "Монако" летом 2018 года, перейдя из ЦСКА за 30 миллионов евро. В составе команды из лиги 1 Александр принял участие в 35 играх во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативных передачи.

Напомним, по итогам минувшего сезона "Монако" с 36 очками занял 17-е место в турнирной таблице, одержав в 38 играх всего восемь побед. В первом туре сезона-2019/2020 подопечные Леонарду Жардима 10 августа примут "Лион".