Дмитрий Баринов подписал четырехлетний контракт с "Локомотивом"

Воспитанник "Локомотива", полузащитник Дмитрий Баринов продлил контракт с московской командой. 22-летний хавбек подписал соглашение с железнодорожниками, рассчитанное на четыре года.

"Я очень счастлив и рад, что остаюсь еще на четыре года, – приводит слова Баринова пресс-служба "Локомотива". – Это был волнительный день, я очень переживал. Но вышел, потренировался, и все прошло. Спасибо болельщикам, которые поддерживают команду и лично меня. Оставайтесь с нами! Мы еще пошумим в Лиге чемпионов".

Ещё 4 года!

Накануне «Локо» заключил новое соглашение с воспитанником клуба Дмитрием Бариновым ещё на четыре года ✌️#БараСНами pic.twitter.com/Vu2ytP3Gr6 — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 10 июля 2019 г.

Баринов в прошлом сезоне в составе "Локомотива" принял участие в 33 играх во всех турнирах, забил два мяча и отдал две голевые передачи. На сегодняшний день авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 7,5 миллиона евро.

Напомним, подопечные Юрия Семина в прошлом сезоне с 56 очками заняли второе место в турнирной таблице. В первом туре сезона-2019/2020 "Локомотив" в понедельник, 15 июля примет казанский "Рубин".