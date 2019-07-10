С Королевского бастиона в Дом инвалидов: французский генерал ляжет рядом с Наполеоном

Потомок генерала Шарля Этьена Гюдена, соратника Наполеона Бонапарта, обратился к французским властям с просьбой о перезахоронении праха в Доме Инвалидов в Париже.

Останки генерала были обнаружены во время совместной археологической экспедиции России и Франции в Смоленске на Королевском бастионе, напоминает ТАСС. Экспедиция организована Фондом развития русско-французских исторических инициатив, РАН и Российским военно-историческим обществом.

У останков — признаки ранений, из-за которых генералу ампутировали ногу. Две независимые ДНК-экспертизы должны подтвердить родство генерала с его потомками. Согласие на участие в исследованиях дал прямым потомком генерала Альбериком д'Орлеаном. Сейчас он проживает во Франции.

Вице-президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Марии Катасонова утверждает, что обращение с просьбой о перезахоронении останков в Доме Инвалидов в Париже уже написано. "Это один из главных памятников в Париже, в нем помимо музеев находится некрополь военных и гробница Наполеона", — добавляет она.

Сезар Шарль Этьен Гюден де ла Саблонньер был рожден 13 февраля 1768 года, обучался в Бриеннской военной школе вместе с Наполеоном Бонапартом. Он участвовал в Смоленском сражении, во время боя при Валутиной Горе потерял обе ноги от выстрела из русского орудия.

Раненного генерала эвакуировали в Смоленск, где он вскоре умер. Место захоронения считали утраченным.

Потомок генерала надеется, что история с обнаружением останков его предка придаст новый импульс развитию российско-французских отношений.

Несмотря на то, что в Отечественной войне 1812 года Россия и Франция были противниками, предок Альберика был в рядах армии Наполеона, он придерживается мнения, что страны должны стать союзниками.

Начиная с мая 2019 года в Смоленске продолжается археологическая экспедиция под эгидой франко-российского форума "Трианонский диалог", инициированный президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном.