Чернобыль: вместо зоны отчуждения "туристический магнит"

На Украине сегодня введено в эксплуатацию новое укрытие, построенное над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. Стоимость проекта составила 1,5 миллиарда евро. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, конструкция уже прошла испытательную эксплуатацию​​​.

На церемонию приехал президент Украины Владимир Зеленский. Он пообещал превратить чернобыльскую зону отчуждения в одну из точек экономического роста.

"Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей, посетителей, и превратим зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины: без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим", — заявил он, передает "Интерфакс".

Соответствующий указ, по словам Зеленского, уже подписан. В частности, предполагается создать "зеленый коридор" для туристов и снять запреты на видеосъемку.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. На тот момент это была самая мощная АЭС в СССР. Четвертый энергоблок был полностью разрушен взрывом, из-за чего в атмосферу попало большое количество радиоактивных веществ. В ликвидации последствий аварии участвовали более 600 тысяч человек.

После аварии над разрушенным реактором был построен саркофаг, который в последние годы постепенно разрушается. Вокруг ЧАЭС установлена 30-километровая зона отчуждения, куда можно попасть через КПП "Дитятки". Также действует 10-километровая зона с контрольно-пропускным пунктом "Лелев".

В настоящее время в зону могут попасть организованные группы туристов. За 2018 год ее посетили более 70 тысяч человек.